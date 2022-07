Caldo record, aria condizionata mai a meno di 23 gradi, dieta e orari da rispettare: ecco come sopravvivere (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Nel fine settimana il Caldo sarà intenso in tutta Italia con massime quasi ovunque che toccheranno i 40 gradi ha spiegato all'Adnkronos Andrea Giuliacci, di Meteo.it - I picchi però si ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Nel fine settimana ilsarà intenso in tutta Italia con massime quasi ovunque che toccheranno i 40ha spiegato all'Adnkronos Andrea Giuliacci, di Meteo.it - I picchi però si ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo record, al bioparco di Torino ghiaccioli per gli animali. Con carne e pesce o frutta, a seconda della dieta d… - Costantino_1969 : RT @MMmarco0: Pesante ondata di caldo subtropicale in arrivo dal prossimo weekend e che durerà probabilmente almeno per 7-10 giorni. In Pia… - theoldphib : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. - nomelungo1 : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. - IlSensoDiCerte : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. -