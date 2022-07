Barcellona, Dembelé pronto a rinnovare: Xavi il fattore chiave (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ousmane Dembelé resterà al Barcellona ed è pronto a rinnovare il suo contratto: decisivo per questa scelta l’allenatore Xavi Ousmane Dembelé è pronto a restare al Barcellona e a firmare il rinnovo di contratto con il club blaugrana. Come riportato da Fabrizio Romano, l’esterno francese prolungherà il suo accordo con i catalani fino al 2024. Decisiva nella scelta di Dembelé la presenza in panchina di Xavi. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ousmaneresterà aled èil suo contratto: decisivo per questa scelta l’allenatoreOusmanea restare ale a firmare il rinnovo di contratto con il club blaugrana. Come riportato da Fabrizio Romano, l’esterno francese prolungherà il suo accordo con i catalani fino al 2024. Decisiva nella scelta dila presenza in panchina di. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Barcellona, Laporta ufficializza il rinnovo di Dembelé Commenta per primo Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha sostanzialmente ufficializzato il prolungamento di contratto fino a giugno 2024. "Questa settimana presenteremo Raphinha e annunceremo l'accordo con Dembelé". Il Barcellona non può fare mercato, eppure lo fa lo stesso Per colmare questa situazione, il Barcellona ha bisogno di due cose: tagliare i costi " al momento i salari complessivi ammontano a 560 milioni di euro annui " e aumentare le entrate.