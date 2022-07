Atletica, quando gareggia Marcell Jacobs ai Mondiali: date, orari batterie e finale 100 metri, programma, tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marcell Jacobs punterà a essere grande protagonista ai Mondiali 2022 di Atletica leggera, che andranno in scena a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio. Il Campione Olimpico dei 100 metri cercherà il colpaccio in terra statunitense dopo l’apoteosi di Tokyo, ma il velocista lombardo dovrà letteralmente superarsi perché la sua stagione agonistica è stata tormentata da problemi fisici: a inizio maggio la gastroenterite che lo ha costretto a un ricovero in ospedale a Nairobi; poi il problema al bicipite sinistro dopo il Meeting di Savona, un mese di stop e il fastidio al gluteo prima del Meeting di Stoccolma. Le gare disputate in stagione dal Messia dell’Atletica italiana sono dunque soltanto due: a Savona (10.04 regolare, 9.99 ventoso) e i Campionati Italiani (trionfo in 10.12 con 0,9 m/s di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022)punterà a essere grande protagonista ai2022 dileggera, che andranno in scena a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio. Il Campione Olimpico dei 100cercherà il colpaccio in terra statunitense dopo l’apoteosi di Tokyo, ma il velocista lombardo dovrà letteralmente superarsi perché la sua stagione agonistica è stata tormentata da problemi fisici: a inizio maggio la gastroenterite che lo ha costretto a un ricovero in ospedale a Nairobi; poi il problema al bicipite sinistro dopo il Meeting di Savona, un mese di stop e il fastidio al gluteo prima del Meeting di Stoccolma. Le gare disputate in stagione dal Messia dell’italiana sono dunque soltanto due: a Savona (10.04 regolare, 9.99 ventoso) e i Campionati Italiani (trionfo in 10.12 con 0,9 m/s di ...

Pubblicità

corra_davide : Mondiali #Atletica2022, quando gareggia Filippo #Tortu: date e orari per vederlo in diretta TV e streaming… - zazoomblog : Mondiali atletica 2022: quando gareggiano gli italiani? Calendario programma orari degli azzurri giorno per giorno… - AleBerruti : @borghi_claudio ..che cavolo c'è da ridere???? Questi ragazzi sono italiani a tutti gli effetti dopo il ciclo di st… - zazoomblog : Atletica quando gareggiano Jacobs Tamberi Tortu Stano e la 4×100 ai Mondiali: i giorni esatti dei campioni olimpici… - iziomd : Grazie di tutto...W l'atletica... Un arrivederci quando tirerà meno vento!!!... #stadioraulguidobaldi… -