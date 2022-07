Amichevole Milan-Lemine Almenno 3-0, occasione sciupata da Brahim | LIVE NEWS (Di mercoledì 13 luglio 2022) Milan-Lemine Almenno è la prima uscita stagionale per i rossoneri di Stefano Pioli. Segui con noi la diretta testuale del match di Milanello. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022)è la prima uscita stagionale per i rossoneri di Stefano Pioli. Segui con noi la diretta testuale del match diello.

Pubblicità

AntoVitiello : #Adli in campo dal primo minuto oggi in amichevole, indosserà la maglia numero 7 #Milan - TuttoMercatoWeb : #Inter, Milan #Skriniar rimasto a Milano perché indisponibile mentre la squadra è a Lugano per la prima amichevole.… - AntoVitiello : #Giroud non gioca l'amichevole, ha avuto un permesso personale, #Kjaer è previsto che giochi impegni più probanti.… - JMC1899 : RT @DAZN_IT: 'Arriveranno colpi importanti nei prossimi giorni' #Scaroni scalda i tifosi del #Milan prima dell'amichevole d'esordio #Seri… - FraNasato : Secondo #Milan TV Kjaer non giocherà l'amichevole di sabato con il Colonia. Il difensore proseguirà il suo programm… -