Spesa pensioni balza per inflazione | cantiere Riforma

marattin : In entrambi i casi, occorre trovare copertura finanziaria. Perché l’Irpef serve a finanziare la spesa pubblica, men… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #12luglio. #Pensioni, con l’#inflazione la spesa previdenziale… - poggium : @Nath67Lic Basta aumenti ai pensionati ! Le pensioni sono già protette dall'inflazione e costeranno 24 miliardi in… - SBerritta : Pensioni, con l’inflazione all’8% la spesa cresce di 24 miliardi @sole24ore - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Pensioni, con l’#inflazione all’8% la spesa cresce di 24 miliardi'@Rog62M @sole24ore -

L'impennata del costo della vita, frutto degli effetti del conflitto russo - ucraino, nonche' dello 'strascico' della pandemia da Covid - 19, potrebbe tradursi (anche) in una 'escalation' dellapensionistica, nel nostro Paese: l'inflazione, che a fine anno potrebbe assestarsi all'8%, giungerebbe, infatti, a pesare per 24 miliardi sulle uscite per prestazioni dell'Inps. 12 luglio 2022Inoltre, con l'aumento dell'inflazione, stimata dall'Inps all'8% per il 2022, ladellesalirebbe a 24 miliardi di euro per il prossimo anno. Infine, a giugno sono state registrate ...L'impennata del costo della vita, frutto degli effetti del conflitto russo-ucraino, nonche' dello 'strascico' della pandemia da Covid-19, ...I beneficiari sono stati 8,3 milioni di donne e 7,7 milioni di uomini. Le pensioni di vecchiaia valgono il 18% e le pensioni ai superstiti il 14% I dati sulle pensioni del 2021, diramati dall’Inps nel ...