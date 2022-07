Sfregiata a 12 anni con un coltello, carabinieri fermano fidanzato di 16 anni (Di martedì 12 luglio 2022) E’ stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanzata 12enne, la scorsa notte a Napoli. La ragazzina ha riferito ai medici l’identità del suo feritore. Il giovane, individuato dai militari della compagnia e del nucleo operativo Centro, è trattenuto in caserma per accertamenti che sono ancora in corso. Ai carabinieri che lo hanno individuato ha detto che stava andando a costituirsi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) E’ stato fermato daiil 16enne accusato di avere sfregiato con unil viso della sua fidanzata 12enne, la scorsa notte a Napoli. La ragazzina ha riferito ai medici l’identità del suo feritore. Il giovane, individuato dai militari della compagnia e del nucleo operativo Centro, è trattenuto in caserma per accertamenti che sono ancora in corso. Aiche lo hanno individuato ha detto che stava andando a costituirsi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

