Pubblicità

ansa_economia : Ryanair: ancora uno sciopero, nuovo stop il 17 luglio. Codacons: 'E' irresponsabile'. Assoutenti: 'Pronti a denunci… - ItalyNowadays : Ryanair: ancora uno sciopero, nuovo stop il 17 luglio. #Traffico #Contratti;Salario #FabrizioCuscito #Ryanair… - AntScibilia : Autunno anticipato Io sto dalla parte dei lavoratori Ryanair: ancora uno sciopero, nuovo stop il 17 luglio - Econom… - GiaPettinelli : Ryanair sciopera ancora,nuovo stop il 17 luglio - SegirtNews : Ryanair: ancora uno sciopero, nuovo stop il 17 luglio -

... rimane confermato, domenica 17, lo sciopero di piloti e assistenti di volo", ha detto il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, dopo l'incontro al Mims sulle problematiche ...Sciopero del trasporto aereo in arrivo. Domenica 17 luglio c'è il rischio che Easyjet, Volotea,, eMalta Air e Crewlink, incrocino le braccia. E' quanto comunica il Ministero dei trasporti sul proprio sito dicendo che i passeggeri potrebbe essere lasciati a terra dalle 14.00 alle ...Domenica 17 luglio c'è il rischio che Easyjet, Volotea, Ryanair, e ancora Malta Air e Crewlink, incrocino le braccia. Sempre nella giornata di domenica sono previsti scioperi del personale Enav in ...Nuova giornata di sciopero per Ryanair, con i conseguenti disagi per i passeggeri nel pieno delle vacanze estive. La compagnia low cost ha confermato che gli aerei resteranno a terra domenica 17 ...