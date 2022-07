"Non ci sarà un bis...": la frase bomba di Draghi che gela Conte, cosa c'è dietro queste parole (Di martedì 12 luglio 2022) Mario Draghi non usa giri di parole. Nella conferenza stampa dopo l'incontro con i sindacati in cui si è discusso un piano per dare ossigeno alle tasche dei lavoratori italiani, il premier ha cercato di fare chiarezza sulla situazione attuale che mette a rischio la tenuta dell'esecutivo per le minacce (ripetute) dei Cinque Stelle. Come è noto da giorni, Giuseppe Conte è in pressing sull'esecutivo per ottenere una rivisitazione dell'agenda di governo e più volte ha minacciato la fuoriuscita dalla maggioranza. Il premier intervenendo davanti ai giornalisti a domanda precisa sull'ipotesi di un Draghi bis con i Cinque Stelle all'opposizione, ha risposto in modo piuttosto chiaro: "Non ci sarà un governo Draghi dopo questo, non ci sarà un governo senza i Cinque Stelle e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Marionon usa giri di. Nella conferenza stampa dopo l'incontro con i sindacati in cui si è discusso un piano per dare ossigeno alle tasche dei lavoratori italiani, il premier ha cercato di fare chiarezza sulla situazione attuale che mette a rischio la tenuta dell'esecutivo per le minacce (ripetute) dei Cinque Stelle. Come è noto da giorni, Giuseppeè in pressing sull'esecutivo per ottenere una rivisitazione dell'agenda di governo e più volte ha minacciato la fuoriuscita dalla maggioranza. Il premier intervenendo davanti ai giornalisti a domanda precisa sull'ipotesi di unbis con i Cinque Stelle all'opposizione, ha risposto in modo piuttosto chiaro: "Non ciun governodopo questo, non ciun governo senza i Cinque Stelle e ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi. ?? La battagl… - GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? NO, GRAZIE ?? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi.… - rulajebreal : “Non c'è da preoccuparsi per il clima. Se gli oceani si alzano, il peggio che potrà accadere sarà che avremo più ca… - imnotmartiii : @TOMBASS3T non sarà l’ultima volta - scaribel : @MaxNerozzi Sará una Juve competitiva. Non + competitiva . L'anno scorso non eravamo competitivi -

Ebury: Le valute europee precipitano a causa dei timori di recessione Non ci sono dati di rilievo in uscita questa settimana, quindi l'attenzione sarà per l'inflazione statunitense. USD Ancora un altro convincente report sul mercato del lavoro degli Stati Uniti ... La Svizzera che conviene d'estate Ci sono occasioni per visitare il Paese d'Oltralpe che non bisognerebbe farsi sfuggire. Come quella ... in riferimento all'album "Made in Heaven", con una sorpresa che sarà svelata solo il primo giorno ... OA Sport ci sono dati di rilievo in uscita questa settimana, quindi l'attenzioneper l'inflazione statunitense. USD Ancora un altro convincente report sul mercato del lavoro degli Stati Uniti ...Ci sono occasioni per visitare il Paese d'Oltralpe chebisognerebbe farsi sfuggire. Come quella ... in riferimento all'album "Made in Heaven", con una sorpresa chesvelata solo il primo giorno ... Atletica, Massimo Stano pessimista: "Non sarà facile ripetere le meraviglie olimpiche. Antonella Palmisano mi mancherà"