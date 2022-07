Napoli, torna di moda un difensore (Di martedì 12 luglio 2022) Il Napoli vuole farsi trovare preparato in caso di addio di Kalidou Koulibaly: riallacciati i contatti con l'entourage del difensore sudcoreano... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Ilvuole farsi trovare preparato in caso di addio di Kalidou Koulibaly: riallacciati i contatti con l'entourage delsudcoreano...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, torna di moda un difensore: Il Napoli vuole farsi trovare preparato in caso di addio di Kalidou Koulibaly:… - ParliamoDiNews : Napoli, torna di moda un difensore | Mercato | - ilvolodel : @pasquale_caos Secondo me è tutta una manovra: tempo due anni, torna e si compra il Napoli con Insigne: è andavo a fare liquidità! - Salvato95551627 : RT @zazoomblog: Dybala torna a Torino riunione decisiva per il futuro. Gazzetta: Napoli fa sul serio - #Dybala #torna #Torino #riunione h… - TheVoiceofFoot1 : ?? Recap #Calciomercato (11/07) Dopo il prestito al #Genoa, torna in Italia Leo #Østigård. Il difensore norvegese p… -