Maurizio Costanzo e la grande rinuncia fatta per amore di Maria De Filippi

I primi anni che stavano insieme, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi scamparono per un pelo all'attentato organizzato dalla mafia per "punire" il giornalista, che ai tempi nel suo "Maurizio Costanzo Show" ospitava personalità come Falcone e Borsellino e parlava diffusamente dei progressi e delle scoperte fatte dallo Stato nella sua lotta contro la mafia. Dopo quell'episodio la conduttrice, terrorizzata all'idea di rischiare nuovamente di perdere il marito, gli fede promettere che nei suoi programmi non si sarebbe più occupato di mafia. E Maurizio Costanzo da allora vi ha rinunciato per amore della sua Maria De Filippi.

