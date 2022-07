L’ex sindaco de Magistris a Dimaro a commentare il ritiro del Napoli per casanapoli.net (Di martedì 12 luglio 2022) L’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentatore del ritiro del Napoli da Dimaro per tre giorni. Una collocazione a dir poco insolita per uno che ha fatto il sindaco dieci anni e continua a fare politica. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno. Luigi de Magistris «sarà da oggi, martedì 12 luglio, a domani, giovedì 14 luglio a Dimaro in Trentino per commentare la prima parte della preparazione del Napoli». Lo ha annunciato ieri l’ufficio stampa delL’ex sindaco. «Sono particolarmente contento – ha commentato il predecessore di Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo – dell’invito di casaNapoli.net di seguire il nostro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022)diLuigi decommentatore deldeldaper tre giorni. Una collocazione a dir poco insolita per uno che ha fatto ildieci anni e continua a fare politica. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno. Luigi de«sarà da oggi, martedì 12 luglio, a domani, giovedì 14 luglio ain Trentino perla prima parte della preparazione del». Lo ha annunciato ieri l’ufficio stampa del. «Sono particolarmente contento – ha commentato il predecessore di Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo – dell’invito di casa.net di seguire il nostro ...

