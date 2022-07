Kiev: prime navi straniere nei porti per caricare il grano - Bombe su condominio a Chasiv Yar, i morti salgono a 33 (Di martedì 12 luglio 2022) Trovato anche il corpo di un bambino tra le macerie dell'edificio residenziale distrutto dalle forze russe nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) Trovato anche il corpo di un bambino tra le macerie dell'edificio residenziale distrutto dalle forze russe nel ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Kiev: prime navi straniere nei porti per caricare il grano #ucraina #kiev - Piergiulio58 : Kiev: prime navi straniere nei porti per caricare il grano. - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Kiev, prime 8 navi straniere nei porti per caricare grano per export #Zelensky, Erdogan discuss grain corridor from #… - MenaNews_info : Kiev: prime navi straniere nei porti per caricare grano - serenel14278447 : Kiev, arrivate le prime navi straniere per caricare il grano. Corriere della sera -