Katia Ricciarelli scomparsa dai radar | Cosa fa oggi l’ex del Grande Fratello Vip

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 12 luglio 2022) La cantante lirica e attrice veneta, ex di Pippo Baudo e del reality show più famoso d’Italia, sembra in procinto di tornare sul piccolo schermo con un ruolo d’eccezione. Scopriamone di più insieme. Alcune indiscrezioni ricorrenti vorrebbero la soprano nel cast nella prossima edizione delVip 7. Si sa già che anche la nuova stagione del programma sarà condotta dal giornalista Alfonso Signorini. Non è noto, invece, molto altro; anche se si fa il nome diper il ruolo di opinionista. In merito si è resa necessaria una dichiarazione del conduttore, che ha avuto modo di regalare ai telespettatori anche qualche anticipazione. Nella schiera degli opinionisti non saranno più presenti né Sonia Bruganelli né Adriana Volpe. In particolare la signora Bonolis ha confermato i rumors nel mentre di ...