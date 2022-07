Il Mattino da Dimaro | i tifosi attendono Spalletti e temono per Koulibaly

Pubblicità

infoitsport : Il Mattino da Dimaro: serata di arrivi, l'analisi di Claudia e dei suoi ospiti - infoitsport : Il Mattino da Dimaro Primo appuntamento poi live alle 19 e 21.15 - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Dimaro, day 4: al mattino lavoro atletico e poi cura dei movimenti contro un 3-5-2 - infoitsport : Il Mattino in apertura: 'Koulibaly, irrompe il Chelsea'. ADL a Dimaro per incontrarlo - zazoomblog : Il Mattino da Dimaro: serata di arrivi lanalisi di Claudia e dei suoi ospiti - #Mattino #Dimaro: #serata -

Il Chelsea mette nel mirino Kalidou Koulibaly . Lo rivela Il, parlando di un inserimento importante dei Blues per il calciatore senegalese. Il calciatore ...il centrale senegalese sarà a...Ed è probabile che anche Ramadani possa venire a, per prendere parte al briefing. Insomma, ... telefonata Spalletti - Koulibaly Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Ilci ...18.40 - Fasciatura col ghiaccio per Olivera, che ha svolto lavoro in palestra, ma dovrebbe essere solo a scopo precauzionale 18.30 - Ora si alternano le formazioni, ma l'esercitazione non cambia 18.20 ...Giornata molto ricca per il Napoli e per i suoi tifosi che stanno assistendo al ritiro. Si tratta di Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, due dei giocatori giunti in queste ore in ritiro Sono stati re ...