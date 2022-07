Il finale di We Own This City – Potere e Corruzione il 12 luglio su Sky Atlantic | ci sarà una seconda stagione?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 luglio 2022) Coldi We Owntermina la programmazione italiana in prima visione assoluta della miniserie statunitense, basata sull’omonimo libro We Own: A True Story of Crime, Cops and Corruption del corrispondente del Baltimore Sun e giornalista investigativo Justin Fenton. La serie di HBO ha debuttato lo scorso 28 giugno in Italia su Skye Now. Ildi We Ownè composto dal quinto e sesto episodio, che chiudono il racconto dell’ascesa e della caduta della Gun Trace Task Force del dipartimento di polizia di Baltimora e si interrogano sulle possibilità di riforma di un sistema che ...