Governo | Letta a Draghi | ' sostegno Pd | svolta attesa da anni su agenda sociale'

(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Un punto sulla "complicata fase politica", quello fatto oggi nell'incontro a palazzo Chigi tra il premier Marioe il segretario del Pd, Enrico. A quanto riferiscono fonti del Nazareno,ha ribadito il massimo impegno del Pd nel sostenere la posizione del presidente e l'azione di, a maggior ragione in un momento in cui c'è stata unadaper l'avvio di un'. Per il Pd , perdere l'occasione di riscrivere le politiche pubbliche contro il lavoro povero e la precarietà sarebbe oggi un paradosso, incomprensibile ai cittadini. E domani, si spiega dal Nazareno, di questoparlerà ai gruppi parlamentari dem convocati nella Sala della ...

...posizione del Partito democratico rispetto all'anticamera della crisi di. I dem restano in attesa delle mosse di Conte, ma non mancano di far sentire il loro sostegno a Draghi: Enrico è ...... il intende muoversi in questa direzione". L'avvocato resta in attesa di un nuovo incontro con il premier, che intanto oggi ha visto il segretario del Pd, Enrico a Palazzo Chigi.