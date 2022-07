Gas, stop a forniture Nord Stream per manutenzione. Piano austerity del governo (Di martedì 12 luglio 2022) La guerra in Ucraina, le strategie di Putin, il rischio di una crisi energetica senza precedenti con lo stop delle forniture di gas russo all'Europa. Lo scenario che ci si appresta ad affrontare, oggi che il gasdotto Nord Stream I che collega la Siberia alla Germania viene chiuso, ufficialmente per dieci giorni di lavori di manutenzione, è complesso e prevede per il nostro continente un taglio dei consumi del 15%. Nei prossimi due anni ci sarà una curva di crescita delle fonti extra-Russia che ci permetterà di porre fine alla dipendenza da Mosca al 2024 ma il tema più d'attualità è quello degli stoccaggi soprattutto pensando al prossimo inverno."Gli stoccaggi di gas procedono regolarmente secondo il Piano stabilito dal governo in collaborazione con gli operatori e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 luglio 2022) La guerra in Ucraina, le strategie di Putin, il rischio di una crisi energetica senza precedenti con lodelledi gas russo all'Europa. Lo scenario che ci si appresta ad affrontare, oggi che il gasdottoI che collega la Siberia alla Germania viene chiuso, ufficialmente per dieci giorni di lavori di, è complesso e prevede per il nostro continente un taglio dei consumi del 15%. Nei prossimi due anni ci sarà una curva di crescita delle fonti extra-Russia che ci permetterà di porre fine alla dipendenza da Mosca al 2024 ma il tema più d'attualità è quello degli stoccaggi soprattutto pensando al prossimo inverno."Gli stoccaggi di gas procedono regolarmente secondo ilstabilito dalin collaborazione con gli operatori e ...

