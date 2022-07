“È anti-democratica”: il duro affondo di Soros contro la Corte Suprema (e il Gop) (Di martedì 12 luglio 2022) La lunga lettera aperta di George Soros, pubblicata sul Sole 24 Ore martedì 12 luglio, è rivelatrice, prima di tutto, del clima da guerra civile che si sta diffondendo negli Stati Uniti. In secondo luogo, è una curiosa contrapposizione dei valori democratici ai valori di libertà. Secondo Soros, la democrazia americana è minacciata. I nemici InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 12 luglio 2022) La lunga lettera aperta di George, pubblicata sul Sole 24 Ore martedì 12 luglio, è rivelatrice, prima di tutto, del clima da guerra civile che si sta diffondendo negli Stati Uniti. In secondo luogo, è una curiosa contrapposizione dei valori democratici ai valori di libertà. Secondo, la democrazia americana è minacciata. I nemici InsideOver.

