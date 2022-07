Cyber Security | Formazione | consapevolezza e tecnologia per difendere il perimetro aziendale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 luglio 2022) Qualsiasi organizzazione di successo al giorno d’oggi basa la propria cultura sul concetto di. Uno dei pilastri di un’impresa di successo che presta attenzione ai propri dipendenti è il riconoscimento della necessità di aggiornarsi e continuare a sviluppare le proprie competenze. Nonostante ciò, laè un argomento complesso, e ora più che mai sta declinando anche lae la comprensione dei rischi che circondano chiunque si interfacci al mondo di Internet. Ogni ottobre, nel mondo anglosassone, viene designato come “Awareness Month” per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema: segno della crescente importanza di questo fenomeno. Per cominciare Partiamo dai concetti fondamentali. Banalmente, la conoscenza di questo ...