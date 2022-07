CorSport: non solo Chelsea, per Koulibaly arriva anche una telefonata informativa dal City (Di martedì 12 luglio 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora una lotteria, scrive il Corriere dello Sport. Tra qualche giorno il difensore senegalese incontrerà il presidente De Laurentiis per un colloquio chiarificatore. “Decisivo, ovviamente, sarà l’incontro tra Kalidou e De Laurentiis in ritiro, con o senza Ramadani: quando? Non prima di un paio di giorni, considerando che il presidente ha cambiato i piani ed è atteso sulle Dolomiti tra domani sera e giovedì. Kk, invece, dovrebbe arrivare in ritiro domani come Osimhen”. Koulibaly vuole guardarsi intorno, ha detto Giuntoli, è in cerca di nuove sfide. E si è fatto avanti il Chelsea. “La corte dei corteggiatori è nutrita, ma la società esclude proposte ufficiali per ora. Fermo restando una notizia circolata ieri in Inghilterra: il Chelsea avrebbe informato Fali Ramadani, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Il futuro di Kalidouè ancora una lotteria, scrive il Corriere dello Sport. Tra qualche giorno il difensore senegalese incontrerà il presidente De Laurentiis per un colloquio chiarificatore. “Decisivo, ovviamente, sarà l’incontro tra Kalidou e De Laurentiis in ritiro, con o senza Ramadani: quando? Non prima di un paio di giorni, considerando che il presidente ha cambiato i piani ed è atteso sulle Dolomiti tra domani sera e giovedì. Kk, invece, dovrebbere in ritiro domani come Osimhen”.vuole guardarsi intorno, ha detto Giuntoli, è in cerca di nuove sfide. E si è fatto avanti il. “La corte dei corteggiatori è nutrita, ma la società esclude proposte ufficiali per ora. Fermo restando una notizia circolata ieri in Inghilterra: ilavrebbe informato Fali Ramadani, ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - AliprandiJacopo : ?? Nicolò #Zaniolo è appena arrivato a Trigoria. Accompagnato dal padre, a differenza degli altri giocatori ha scelt… - AliprandiJacopo : #Kluivert a differenza di Villar, Diawara e Darboe è stato convocato per il raduno a Trigoria e il ritiro in Portog… - RAttivo : @LDeSantis2 @CorSport Il virgolettato… na cosa che si usa se è quando si sentono dal vivo queste parole. Poi si off… - napolista : CorSport: non solo Chelsea, per #Koulibaly arriva anche una telefonata informativa dal City Il futuro di Kalidou r… -