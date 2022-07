Birra contaminata | la scoperta choc sul noto marchio scatena il panico

(Di martedì 12 luglio 2022) La celebreIchnusa è finita nel mirino per il “rischio di fluoruri nell’acqua”. Una sostanza, il fluoro, potenzialmente molto pericolosa, che se ingerita in massicce quantità può determinare delle patologie. Lo scrive il “Fatto Quotidiano”, che ha parlato con Massimiliano Mazzotta, il regista del documentario Chemical Bros, che ha riaperto un caso di disastro ambientale. La notizia è stata ripresa anche da “Libero” e “Affari Italiani”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Allarme alimentare, cereali ritirati dal commercio: ecco quali “”.Ichnusa, lasulla famosailDallo stabilimento sardo della Heineken, dove viene prodotta e imbottigliata l’Ichnusa, verrebbero ...

Pubblicità

ENRICOECCA : Birra Ichnusa contaminata, 'cosa svela il test in laboratorio': choc in Sardegna -

Liberoquotidiano.it

Pasta sfoglia, scatta il ritiro: il celebre marchio da evitare - Guarda... potrebbe subire danni di immagine: Il Fatto Quotidiano ci informa che l'acqua utilizzata per la produzione dellasarda potrebbe esseredalla presenza di alte concentrazioni di ... Birra Ichnusa contaminata, "cosa svela il test in laboratorio": choc in Sardegna L'ARPAS ha verificato che le bonifiche nell'area di Macchiareddu e nei terreni limitrofi all'azienda Fluorsid, siano state effettuateLa Fluorsid di Tommaso Giulini, patron del Cagliari Calcio, ha devastato l’aria, i terreni, le falde idriche e la laguna di Macchiaredu ...