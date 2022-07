Alessandra Amoroso, chi è l’ex fidanzato Stefano Settepani: “Colpo di fulmine ad Amici” (Di martedì 12 luglio 2022) Alessandra Amoroso e il produttore musicale Settepani conosciuto dietro le quinte del programma ‘Amici’ hanno fatto coppia per cinque anni. Poi, dopo qualche segnale di crisi, la rottura definitiva confermata con un messaggio social. Intervistata dal settimanale Grazia, la cantante ha confidato l’importanza di un legame che comunque ha arricchito la sua esistenza. “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento”, ha affermato: “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”. La cantante ha poi rivelato quanto per lei sia stato determinante un percorso di analisi che molto l’ha aiutata a superare il trauma del primo lockdown vissuto completamente da sola a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022)e il produttore musicaleconosciuto dietro le quinte del programma ‘’ hanno fatto coppia per cinque anni. Poi, dopo qualche segnale di crisi, la rottura definitiva confermata con un messaggio social. Intervistata dal settimanale Grazia, la cantante ha confidato l’importanza di un legame che comunque ha arricchito la sua esistenza. “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento”, ha affermato: “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”. La cantante ha poi rivelato quanto per lei sia stato determinante un percorso di analisi che molto l’ha aiutata a superare il trauma del primo lockdown vissuto completamente da sola a ...

