Un altro domani | trama 12 luglio 2022 | l' ira di Kiros

Kiros sarà fuori di sé ad Un altro domani, come rivela la trama di martedì 12 luglio 2022. Il giovane, di recente, ha iniziato a collaborare con Carmen per realizzare una linea di mobili prodotta da lui. L'idea della ragazza si è dimostrata subito vincente in quanto la vendita dei lavori del giovane ha permesso ai Villanueva di saldare i debiti con Ventura e di scongiurare la partenza dalla colonia. Così, Francisco ha deciso di assegnare alla figlia la direzione del nuovo progetto, provocando l'invidia e il disappunto di Patricia. Kiros ha accettato la proposta di Carmen di continuare a produrre i suoi mobili per lei, ma qualcosa farà arrabbiare profondamente il ragazzo in quanto qualcuno boicotterà i suoi mobili e questo lo farà andare in escandescenze.

