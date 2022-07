Totti e Ilary Blasi si sono lasciati? L’annuncio e i motivi della separazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: cosa è successo, quali sono i motivi della separazione e perché si parla già di annuncio ufficiale? La notizia torna sulle testate di gossip dopo diversi mesi dal primo annuncio e lascia i fan della coppia nuovamente senza parole. Scopriamo cosa sta succedendo. Leggi anche: Ilary Blasi rivela perché ha... Leggi su donnapop (Di lunedì 11 luglio 2022)si: cosa è successo, qualie perché si parla già di annuncio ufficiale? La notizia torna sulle testate di gossip dopo diversi mesi dal primo annuncio e lascia i fancoppia nuovamente senza parole. Scopriamo cosa sta succedendo. Leggi anche:rivela perché ha...

Pubblicità

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: alle 19 il comunicato ufficiale - Giusy_Ultimo : no scusate ma non ho capito perché abbiamo saputo in anteprima la rottura di Totti e Ilary CIOÈ ERA PER PREPARACI P… - fradicidigioia : @ totti @ ilary nON VORRETE MICA PRIVARMENE???????!!!!!!!!!!!!???????!!!!?!?!)))?!???!!??!!!!!???!!!!!!! -