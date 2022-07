No, Amazon non ha indetto un concorso per regalare 10mila prodotti restituiti (Di lunedì 11 luglio 2022) Non c’è fortuna che tenga, né c’è concorso che possa essere sostenibile a queste condizioni. Semplicemente, chi lo ha messo in circolo sta cercando di approfittare di giorni particolarmente caldi sul fronte Amazon, con l’azienda leader nel settore dell’e-commerce che si sta preparando ai Prime Day del 12-13 luglio. Stiamo parlando di un post – e anche di una catena su WhatsApp – che, con tanto di fotografia di un magazzino Amazon, sembra stia proponendo una sorta di concorso sui prodotti restituiti: non sono molto chiare le regole – anche perché scritte in pessimo italiano -, ma secondo l’annuncio ci sarebbero 10mila prodotti restituiti in passato, messi a disposizione degli utenti. Il link a cui si rimanda, però, non sembra avere ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 luglio 2022) Non c’è fortuna che tenga, né c’èche possa essere sostenibile a queste condizioni. Semplicemente, chi lo ha messo in circolo sta cercando di approfittare di giorni particolarmente caldi sul fronte, con l’azienda leader nel settore dell’e-commerce che si sta preparando ai Prime Day del 12-13 luglio. Stiamo parlando di un post – e anche di una catena su WhatsApp – che, con tanto di fotografia di un magazzino, sembra stia proponendo una sorta disui: non sono molto chiare le regole – anche perché scritte in pessimo italiano -, ma secondo l’annuncio ci sarebberoin passato, messi a disposizione degli utenti. Il link a cui si rimanda, però, non sembra avere ...

