Milan, Adli: “Sono un centrocampista atipico. Zidane? Andiamoci piano” (Di lunedì 11 luglio 2022) Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan, si è presentato alla stampa in conferenza: le sue parole sul ruolo e sulle sue qualità tecniche Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Yacine, nuovo acquisto del, si è presentato alla stampa in conferenza: le sue parole sul ruolo e sulle sue qualità tecniche

Pubblicità

acmilan : ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è… - AntoVitiello : Yacine #Adli si presenta: 'Sono un centrocampista atipico, riesco a svolgere questo ruolo in diverse posizioni. Son… - AntoVitiello : #Adli a #Milan TV: 'Orgoglioso di essere in uno dei club più importanti al mondo, una squadra mitica. #Bennacer è u… - PianetaMilan : #MILAN, la presentazione di #Adli e le ultime di #calciomercato da #Milanello #Video #ACMilan #Milan #SempreMilan - MicheleChiriatt : @AntoVitiello : se il Milan fa Charles?? non fa anche Ziyech A primo impatto è una notizia che fa incazzare , però p… -