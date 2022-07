La nonna di Fedez all’ospedale: come sta Luciana dopo l’operazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Una frattura al femore ha costretto il trasporto della nonna di Fedez all’ospedale per un intervento. Lo ha annunciato lo stesso Federico Lucia sui social per rassicurare i fan. La nonna di Fedez all’ospedale nonna Luciana, 91 anni, ha accusato una frattura ed è stata ricoverata per un’operazione che ha lasciato i familiari col fiato sospeso. Ecco il messaggio di Fedez: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore”. Una caduta, quindi, che le ha procurato una frattura. Per fortuna la star di casa Lucia e Ferragni sta bene e l’intervento è completamente riuscito. Il rapper e influencer milanese condivide la gioia con i fan: “Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Una frattura al femore ha costretto il trasporto delladiper un intervento. Lo ha annunciato lo stesso Federico Lucia sui social per rassicurare i fan. Ladi, 91 anni, ha accusato una frattura ed è stata ricoverata per un’operazione che ha lasciato i familiari col fiato sospeso. Ecco il messaggio di: “Purtroppo due giorni fa lacadendo si è fratturata un femore”. Una caduta, quindi, che le ha procurato una frattura. Per fortuna la star di casa Lucia e Ferragni sta bene e l’intervento è completamente riuscito. Il rapper e influencer milanese condivide la gioia con i fan: “Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene. ...

