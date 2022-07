La Camera approva il Dl Aiuti, ma il M5s non partecipa al voto. Draghi sale al Quirinale (Di lunedì 11 luglio 2022) Passa alla Camera il Dl Aiuti, con 266 voti favorevoli e 47 contrari (FdI e Alternativa). Ma a far notizia è la non partecipazione al voto del Movimento Cinquestelle, annunciata in aula dal capogruppo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 luglio 2022) Passa allail Dl, con 266 voti favorevoli e 47 contrari (FdI e Alternativa). Ma a far notizia è la nonzione aldel Movimento Cinquestelle, annunciata in aula dal capogruppo ...

Pubblicità

ClaudioFacchin5 : RT @fenice_risorta: Quindi, come da statuto del @Mov5Stelle chi vota contro il governo di cui si fa parte è...fuori o è la solita #pagliacc… - CorrNazionale : La Camera approva il #dlAiuti, ma il M5S non vota e sale la tensione in vista del voto al Senato. Berlusconi: “Veri… - Giuly0013 : RT @kiara86769608: “Sul voto finale NON parteciperemo al voto“. La conferma di quelle che, fino a questa mattina, erano solo indiscrezioni… - JohnHard3 : RT @CapitanHarlok6: Dl Aiuti, la Camera approva. M5s non vota in protesta su Superbonus e inceneritore di Roma. Berlusconi: “Ora verifica d… - pl1952 : Dl Aiuti, la Camera approva. M5s non vota in protesta su Superbonus e inceneritore di Roma. Berlusconi: “Ora verifi… -