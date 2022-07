Koulibaly pronto all’addio e la Juve rilancia: pronti i 40 milioni (Di lunedì 11 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Kalidou Koulibaly sembrerebbe essere pronto a dire addio al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 11 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Kalidousembrerebbe esserea dire addio al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DenisDecorte : Koulibaly Juve, il piano B è già pronto: Kean può sbloccare l’affare! via @OneFootball. Leggilo qui: - infoitsport : CDS - Se saltasse il rinnovo di Koulibaly, ADL pronto ad uno sforzo per Paulo Dybala - CalcioNapoli24 : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Se saltasse il rinnovo di Koulibaly, ADL pronto ad uno sforzo per Paulo Dybala - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Se saltasse il rinnovo di Koulibaly, ADL pronto ad uno sforzo per Paulo Dybala -