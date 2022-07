I conservatori di Abe vincono le elezioni in Giappone

Pubblicità

Il sogno di Shinzodi modificare la Costituzione pacifista del Giappone per la prima volta da quando e' stata promulgata nel 1947 puo' diventare realta' sotto la guida del premier Fumio Kishida dopo che il partito ...Il Pld, destra nazionalista, ha vinto 63 seggi, più della metà [...] Continua a leggere The post In Giappone trionfano idi: via libera alla riforma della costituzione appeared first ...Il sogno di Shinzo Abe di modificare la Costituzione pacifista ... sotto la guida del premier Fumio Kishida dopo che il partito conservatore Liberal Democratico (Jiminto), assieme all'alleato ...Pochi giorni dopo l’attentato nel quale ha perso la vita, il suo partito vince le elezioni per il rinnovo dei seggi nella Camera Alta del Parlamento nipponico.