Down e autistico | mamma Donatella racconta | “Emanuele era pieno di rabbia e picchiava | ora studia teologia”

(Di lunedì 11 luglio 2022) “Avevo sei figli, dico sei. Dai 5 ai 20 anni. Quando un amico prete mi ha chiesto se volevo adottare un bambinoabbandonato a Milano ho detto: sei matto, neanche per sogno. Ma ormai me lo aveva detto, il tarlo era entrato. E nel giro di pochi giorni siamo andati a prenderlo”.con sua sorella CamillaDunque alla fine i matti sono stati loro, come disse ai genitori la figlia più grande, Camilla, che quando tornò a casa da un lungo viaggio trovò la sorpresa.aveva 3 mesi, un’accentuata sindrome die – si scoprirà strada facendo – una grave forma di autismo. Oggi ha trent’anni e non parla, ma scrive pensieri che nessuno poteva immaginare e si è iscritto a. “È un mistico”, ha detto di lui una professoressa. “La verità è che ci ha fregati tutti – dice ...

