Dl Aiuti | Castellone | ' ancora qualche giorno per valutare'

Pubblicità

vivereitalia : Dl Aiuti, il M5s verso l'astensione del testo finale. Castellone: 'Non parteciperemo al voto'… - sissiisissi2 : Dl Aiuti, il M5s verso l'astensione del testo finale. Castellone: 'Non p... -

la Repubblica

Giovedì scorso i deputati del M5s hanno dato il via libera alla fiducia sul dlcon soltanto ... Ieri è stata la capogruppoa spiegare in un'intervista al 'Corriere della Serà: '...... quando i deputati del M5s hanno dato il via libera alla fiducia sul dl. Ora però la partita ... La capogruppoin un'intervista al Corriere della Sera , ha già spiegato: 'Pretendiamo che ... M5S e decreto Aiuti, il sondaggio: "Conte non uscirà dal governo". Dal Pd: "Ma se strappa, salta l'alleanza" Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “C’è ancora qualche giorno per fare le nostre valutazioni”. Lo dice ai microfoni di ‘Radio anch’io’ Mariolina Castellone, capogruppo M5S al Senato, in vista dell’esame del ...E ne è ben consapevole anche Draghi, che tutto vorrebbe fuorché restare prigioniero per mesi e mesi di un pantano politico e parlamentare. Un dettaglio che la dice lunga su quale sia la percezione del ...