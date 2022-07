Damiano Carrara e Chiara Maggenti sposi. Lo chef: “Il sogno diventa realtà” (Di lunedì 11 luglio 2022) Damiano Carrara e Chiara Maggenti sposi. Dopo numerosi rinvii, prima a causa della pandemia, poi per un incidente domestico che aveva costretto lei a letto per diverse settimane, la coppia ha finalmente celebrato le nozze nel pomeriggio di sabato 9 luglio. La location? La chiesa di San Frediano a Lucca. Tra gli invitati anche Katia Follesa, collega del celebre pasticcere sul set di Cake Star. “La Nazione” e i quotidiani locali hanno seguito la sposa da casa fino all’ingresso della chiesa, immortalandola in uno stupendo abito bianco con un lungo velo. Ad aspettarla all’altare Damiano, in un vestito molto elegante con papillon. Nella foto di rito non è mancato il cagnolino della coppia, Paco, che ha partecipato ai festeggiamenti insieme a un dog sitter. Stando a “La Nazione”, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022). Dopo numerosi rinvii, prima a causa della pandemia, poi per un incidente domestico che aveva costretto lei a letto per diverse settimane, la coppia ha finalmente celebrato le nozze nel pomeriggio di sabato 9 luglio. La location? La chiesa di San Frediano a Lucca. Tra gli invitati anche Katia Follesa, collega del celebre pasticcere sul set di Cake Star. “La Nazione” e i quotidiani locali hanno seguito la sposa da casa fino all’ingresso della chiesa, immortalandola in uno stupendo abito bianco con un lungo velo. Ad aspettarla all’altare, in un vestito molto elegante con papillon. Nella foto di rito non è mancato il cagnolino della coppia, Paco, che ha partecipato ai festeggiamenti insieme a un dog sitter. Stando a “La Nazione”, il ...

