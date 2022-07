Calciomercato Milan | LIVE | le ultime news e tutte le trattative di oggi

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Castillejo al Valencia. Lo spagnolo ha già salutato i compagni: partirà in gior… - lucabianchin7 : #Tsadjout sarà un giocatore della #Cremonese: vicinissimo l’accordo col #Milan. Trasferimento a titolo definitivo,… - DiMarzio : .@acmilan, cresce la fiducia per #DeKeteleare: i dettagli dell'operazione - BushLancer : RT @DiMarzio: .@acmilan, cresce la fiducia per #DeKeteleare: i dettagli dell'operazione - sportli26181512 : Milan, De Ketelaere più vicino: rilancio al Bruges da 28 milioni più 3 di bonus: Cresce l'ottimismo per la buona ri… -

... è stato quasi sempre impiegato da titolare da Blessin per un totale di 13 presenze in campionato, mentre una sola la presenza in Coppa Italia condita anche da una rete segnata contro il(per ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiIlspinge per De Ketelaere: ma cosa manca Si è messo in mostra in nerazzurro (del Bruges) ma ora sono i rossoneri a puntarlo, come dimostra ...L’ufficialità dei colpi Pogba e Di Maria hanno acceso l’entusiasmo della tifoseria juventina, che spera in un mercato da protagonista per tornare alla vittoria. Ora, dopo ...Yacine Adli comincia la propria avventura al Milan, dopo un anno passato in prestito al Girondins de Bordeaux, squadra da cui è stato acquistato a titolo definitivo nell'estate 2021. Il centrocampista ...