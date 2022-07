Benzina e diesel oggi, ancora in calo i prezzi (Di lunedì 11 luglio 2022) Scendono ancora oggi, lunedì 11 luglio, i prezzi di Benzina e diesel. Sale ancora invece il metano. Il prezzo medio nazionale del gasolio in self service scende sotto quota 2 euro/litro per la prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Scendono, lunedì 11 luglio, idi. Saleinvece il metano. Il prezzo medio nazionale del gasolio in self service scende sotto quota 2 euro/litro per la prima ...

Pubblicità

Liberoarbitrio : RT @stacce2021: Non c’avevamo st’angoscia de ridurre la CO2 perché è sempre corpa loro, amico, sta lobby der NO ce vole mette i limiti alle… - CatelliRossella : Prezzi della benzina in calo, al self il diesel scende sotto 2 euro - Economia - ANSA - EstebBeltramino : Benzina: prezzi in calo, al self diesel scende sotto 2 euro #motori - lifestyleblogit : Benzina e diesel oggi, ancora in calo i prezzi - - motorionline : Il 'caro #benzina' si abbatte sulle #vacanze: per la tratta Bolzano-Trapani servono 400 euro… -