Baseball | l’Italia trova la prima vittoria all’Haarlem Week 2022 | Curaçao superato 5-3

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 luglio 2022) Arriva ladeldi. Gli azzurri, dopo essere caduti contro l’Olanda e gli Stati Uniti, hanno avuto la meglio sul, regolandolo con il risultato di 5-3. Una partita difesa con le unghia e con i denti dai nostri ragazzi, davvero bravissimi a mostrare superiorità in tutti i settori con dodici valide contro cinque e un solo errore in difesa, sfoggiando proprio quella solidità un po’ latitante nel match con gli USA. Ad aprire le danze sono i caraibici, con Seferina audace are un punto approfittando di una piccola sbavatura di controllo tricolore. Mastavolta risponde immediatamente, grazie a Renzo Martini con un singolo al centro. Le sorti ...