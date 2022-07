'Bam Bam' di Camila Cabello è solo l'ultima hit dell’estate a ricordare la fine di un amore tra star (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra i precedenti più eclatanti, Justin Timberlake con Britney Spears e Taylor Swith con Jake Gyllenhaall Nel 2021 è finita la storia d’amore, durata due anni, tra Camila Cabello e Shawn Mendes. Entrambi gli artisti, nonostante le dichiarazioni pubbliche di amicizia e di un legame che durerà per sempre, sono rimasti parecchio scottati, e sono ricorsi alla musica per superare la rottura. Camila Cabello è, infatti, … Leggi su it.mashable (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra i precedenti più eclatanti, Justin Timberlake con Britney Spears e Taylor Swith con Jake Gyllenhaall Nel 2021 è finita la storia d’, durata due anni, trae Shawn Mendes. Entrambi gli artisti, nonostante le dichiarazioni pubbliche di amicizia e di un legame che durerà per sempre, sono rimasti parecchio scottati, e sono ricorsi alla musica per superare la rottura.è, infatti, …

Pubblicità

MarcoSimoni4 : @totofaz @FFunesto @Bam_Bam_9_18 @sanchez_strada @il_prof_13 @ottaviozanetti @fcin1908it Pensa che io ero convinto… - totofaz : @FFunesto @Bam_Bam_9_18 @sanchez_strada @il_prof_13 @MarcoSimoni4 @ottaviozanetti @fcin1908it Io ero contento per J… - FFunesto : @totofaz @Bam_Bam_9_18 @sanchez_strada @il_prof_13 @MarcoSimoni4 @ottaviozanetti @fcin1908it Io avrei preso un sacc… - sigaretta96 : RT @auryxlou: mamma mia la notte dalle 2 alle 4 ho un coraggio al buio nel letto che probabilmente potrei propormi pure per la nasa senza a… - totofaz : @FFunesto @Bam_Bam_9_18 @sanchez_strada @il_prof_13 @MarcoSimoni4 @ottaviozanetti @fcin1908it Per fortuna nemmeno tu ed io ?? -