(Di domenica 10 luglio 2022) La WWE starebbe pensando ad un un grande match per l’episodio di Monday Night Raw che andrà in onda il prossimo 25daldi New York e che precederà di pochi giorni SummerSlam.sarà coinvolto nel match a pochi giorni dal match che lo vedrà, ancora una volta, contrapposto a Brock Lesnar. Il match è pubblicizzato come main event della serata, tuttavia al momento non è chiaro se si tratterà di un match televisivo ovvero di un dark match. Bloodline vs Riddle & Street Profits La WWE starebbe pensando a Bloodline vs Riddle & Street Profits quale main event dell’episodio di Raw che andrà in onda dalil prossimo 25. Il “Tribal Chief” ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Roman Reigns dovrebbe lottare il 25 luglio al Madison Square Garden - - MikeM_96 : @MarcoR222 @tcarapezza Esatto, stiamo parlando di una delle faide più lunghe e spettacolari degli ultimi anni… Roma… - TSOWrestling : Il ritorno di Roman Reigns, una sfilata e molto altro a #SmackDown #TSOW // #TSOS - SpazioWrestling : WWE: Chi sfiderà Roman Reigns o Brock Lesnar a Clash at the Castle? Si deciderà questa notte a Smackdown #SmackDown… - SpazioWrestling : Siete d'accordo? #WWE #LoganPaul #RomanReigns -

La Gazzetta dello Sport

... il Premium Live Event dellaha saputo intrattenere il pubblico nonostante le pesanti assenze di Cody Rhodes eReigns. Ecco i risultati completi dello show. I risultati diMoney in the ...Passando invece agli uomini c'è grande attesa nello scopire quale sarà il wrestler in grado di poter andare all'assalto dell'UndisputedUniversal ChampionReigns: Omos , Drew McIntyre , ... Roman Reigns, il dominatore della WWE. Dalla leucemia alla dieta: tutto su di lui La WWE starebbe pensando ad un un grande match per l’episodio di Monday Night Raw che andrà in onda il prossimo 25 luglio dal Madison Square Garden di New York e che precederà di pochi giorni SummerSl ...Apart from the allegations surrounding Vince McMahon, Roman Reigns’ contract status and what’s going on with MJF, there’s perhaps no wrestling topic fans spend more time discussing than Ronda Rousey’s ...