Uomini e Donne, Lilli Pugliese torna a parlare di Luca Salatino (Di domenica 10 luglio 2022) Su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Lilli Pugliese è tornata a parlare di Luca Salatino, il tronista che corteggiava nel talk show di Maria De Filippi ma che le ha preferito la sua rivale Soraia Allam Ceruti, che attualmente è la sua fidanzata. Nello specifico, Lilli ha risposto a un follower che le chiedeva se pensasse ancora a Luca nonostante dalla scelta sia passato ormai più di un mese. “No ormai è passato un sacco di tempo, ad un certo punto si va avanti” ha replicato Lilli. La mente e il cuore della ragazza, insomma, sono liberi, e chissà che Maria De Filippi non decida di metterla sul trono per darle un’altra possibilità di trovare l’amore. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 luglio 2022) Su Instagram, l’ex corteggiatrice dita adi, il tronista che corteggiava nel talk show di Maria De Filippi ma che le ha preferito la sua rivale Soraia Allam Ceruti, che attualmente è la sua fidanzata. Nello specifico,ha risposto a un follower che le chiedeva se pensasse ancora anonostante dalla scelta sia passato ormai più di un mese. “No ormai è passato un sacco di tempo, ad un certo punto si va avanti” ha replicato. La mente e il cuore della ragazza, insomma, sono liberi, e chissà che Maria De Filippi non decida di metterla sul trono per darle un’altra possibilità di trovare l’amore. Dello stesso argomento potrebbe ...

