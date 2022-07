Ucraina | raid russo in un’area residenziale | almeno 15 morti nella regione di Donetsk – Il video

(Di domenica 10 luglio 2022) Sale a 15 il numero delle persone che hanno perso la vita la notte scorsa in seguito a un bombardamento delle forze russe con missili Hurricane contro la cittadina di Chasiv Yar,di, inorientale. Secondo le ricostruzioni, un missile avrebbe colpito un edificio, sotto le cui macerie sono ora intrappolati24 civili, incluso un bambino di nove anni. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza locali. Finora cinque persone sono state tratte in salvo e i soccorritori sono in contatto con altre tre. «Durante le operazioni di soccorso, sono stati trovati 15sulla scena e cinque persone sono state estratte dalle macerie», ha scritto su Facebook la sezione locale del Servizio di emergenza ucraino. Non è chiaro se ci siano ...

Proseguono però i raid sul Donetsk e su altre zone del Paese, anche colpendo intenzionalmente i civili. KIEV - Le autorità della regione denunciano un nuovo raid russo a pochi chilometri da Bachmut in cui almeno sei persone sono morte e altre 30, tra le quali anche un bambino di 9 anni, sono intrappolate. L'offensiva russa in Ucraina in questa fase procede adottando la tattica del logoramento. L'avanzata sul terreno è rallentata, per consentire il riposo e la riorganizzazione delle truppe, ma nel frattempo proseguono i raid.