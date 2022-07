Ucraina: capo militare Luhansk, 'villaggi distrutti e cadaveri nelle strade' (Di domenica 10 luglio 2022) Kiev, 10 lug. (Adnkronos) - "Nella regione di Luhansk, gli invasori russi hanno completamente distrutto le infrastrutture e mentono sul fatto che affronteranno rapidamente i problemi". Lo scrive su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale del Luhansk Serhii Haidai, aggiungendo che i russi "hanno distrutto le nostre città e le distruggeranno ulteriormente. Abbiamo già visto come l'acqua veniva rilasciata a Mariupol. I tentativi di restituire la luce finiranno in incendi ed esplosioni di gas. Una catastrofe umanitaria attende le nostre città. Le infezioni possono iniziare a uccidere le persone, perché i corpi dei morti sono ancora nelle strade delle città". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Kiev, 10 lug. (Adnkronos) - "Nella regione di, gli invasori russi hanno completamente distrutto le infrastrutture e mentono sul fatto che affronteranno rapidamente i problemi". Lo scrive su Telegram ildell'amministrazioneregionale delSerhii Haidai, aggiungendo che i russi "hanno distrutto le nostre città e le distruggeranno ulteriormente. Abbiamo già visto come l'acqua veniva rilasciata a Mariupol. I tentativi di restituire la luce finiranno in incendi ed esplosioni di gas. Una catastrofe umanitaria attende le nostre città. Le infezioni possono iniziare a uccidere le persone, perché i corpi dei morti sono ancoradelle città".

