Serie A | le ufficialità del 10 07 | il Monza sa anche cedere

(Di domenica 10 luglio 2022) Giornata di stasi sul calciomercato italiano, dopo tanti botti in settimana: oggi si è mosso in entrata solo l'Empoli, che ha ufficializzato...

DiMarzio : #SerieB, @Palermofficial, arrivata l’ufficialità dell’acquisizione da parte del City Group ??? - cmdotcom : #SerieA, le ufficialità del 10/07: il #Monza sa anche cedere - karda70 : RT @psb_original: Serie B, le Top 5 ufficialità di mercato dell'ultima settimana #SerieB - psb_original : Serie B, le Top 5 ufficialità di mercato dell'ultima settimana #SerieB - zazoomblog : Serie A le ufficialità di oggi: annuncio rimandato per Pogba. Gollini alla Fiorentina 22 milioni per il Bologna -… -

... proseguendo il suo percorso di maturazione fino alla U23, dove nell'ultima stagione inC ha ... Intanto, Vidal non ha ancora firmato ma l'è attesa a giorni....alle visite mediche di rito che precederanno la firma su un contratto quinquennale e l'... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti ufficiali inA ... LIVE TMW - Serie C, le ufficialità di oggi: Il Taranto pesca in D. Di Munno resta a Novara