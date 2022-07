LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Jungels davanti da solo, Van Aert a 1’30”, gruppo a 3? (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 16.40 Comincia il Pas de Morgins per Jungels: 15,4 chilometri al 6,1% di pendenza media. 16.39 Sembra che anche nel gruppo le forze dei gregari di Pogacar non siano tante: Jungels ha un buon tesoretto da difendere sulla salita. 16.37 Il Pas des Morgins è la sesta salita più lunga di questa edizione del Tour de France con i suoi 15,4 chilometri. 16.35 In gruppo sta tirando per Tadej Pogacar, Marc Soler. 16.34 30 chilometri all’arrivo, ne mancano solo cinque all’attacco dell’ultima salita di ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 16.40 Comincia il Pas de Morgins per: 15,4 chilometri al 6,1% di pendenza media. 16.39 Sembra che anche nelle forze dei gregari di Pogacar non siano tante:ha un buon tesoretto da difendere sulla salita. 16.37 Il Pas des Morgins è la sesta salita più lunga di questa edizione deldecon i suoi 15,4 chilometri. 16.35 Insta tirando per Tadej Pogacar, Marc Soler. 16.34 30 chilometri all’arrivo, ne mancanocinque all’attacco dell’ultima salita di ...

