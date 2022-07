LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: multa per Leclerc, Verstappen e Hamilton, cosa è successo. Binotto: “Saremo aggressivi” (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE multa PER Leclerc E Verstappen: cosa E’ successo ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA VIDEO: LA FERRARI DI CARLOS SAINZ A FUOCO VIDEO: I TRE SORPASSI DI Leclerc SU Verstappen VIDEO: IL SORPASSO PAZZESCO DI Leclerc SU Verstappen COS’E’ successo A CHARLES Leclerc? PROBLEMI CON L’ACCELERATORE NEL FINALE! FERRARI, L’AFFIDABILITA’ CONTINUA A PREOCCUPARE. ENNESIMO MOTORE IN FIAMME FERRARI VELOCE E FRAGILE: MAI COSI’ DAVANTI ALLA RED BULL SUL PASSO, MA… LA CRONACA DELLA GARA CHARLES Leclerc: “HO TREMATO PER UN PROBLEMA ALL’ACCELERATORE” MATTIA Binotto: “AFFIDABILITA’ NON AL RIPARO. RISOLVEREMO I PROBLEMI, NON ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERE’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA VIDEO: LA FERRARI DI CARLOS SAINZ A FUOCO VIDEO: I TRE SORPASSI DISUVIDEO: IL SORPASSO PAZZESCO DISUCOS’E’A CHARLES? PROBLEMI CON L’ACCELERATORE NEL FINALE! FERRARI, L’AFFIDABILITA’ CONTINUA A PREOCCUPARE. ENNESIMO MOTORE IN FIAMME FERRARI VELOCE E FRAGILE: MAI COSI’ DAVANTI ALLA RED BULL SUL PASSO, MA… LA CRONACA DELLA GARA CHARLES: “HO TREMATO PER UN PROBLEMA ALL’ACCELERATORE” MATTIA: “AFFIDABILITA’ NON AL RIPARO. RISOLVEREMO I PROBLEMI, NON ...

