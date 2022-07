Gp Austria gara: Leclerc batte Hamilton (Di domenica 10 luglio 2022) Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Austria, il suo terzo trionfo del 2022 con il quale riesce a cancellare parte dello svantaggio con Max Verstappen, secondo per piazzarsi ora a 38 in Coppa del Mondo. E’ un campionato assurdo per il Monegasco ma non per Carlos Sainz stoppato da una clamorosa rottura del motore al giro 56, a 15 dalla fine. Sarebbe stato al secondo posto chiaramente o ancora meglio. Sprint Race Gp Austria: tra i due litiganti Verstappen gode Gp Austria gara: il disastro di Sainz Carlos avrebbe potuto benissimo vincere per la seconda volta consecutiva, dato che Leclerc ha avuto un momento difficile alla fine con un acceleratore rotto, rifiutandosi di alzarsi completamente e continuando a spingere la sua macchina in curva. In quella situazione Sainz ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 luglio 2022) Charlesha vinto il Gran Premio d’, il suo terzo trionfo del 2022 con il quale riesce a cancellare parte dello svantaggio con Max Verstappen, secondo per piazzarsi ora a 38 in Coppa del Mondo. E’ un campionato assurdo per il Monegasco ma non per Carlos Sainz stoppato da una clamorosa rottura del motore al giro 56, a 15 dalla fine. Sarebbe stato al secondo posto chiaramente o ancora meglio. Sprint Race Gp: tra i due litiganti Verstappen gode Gp: il disastro di Sainz Carlos avrebbe potuto benissimo vincere per la seconda volta consecutiva, dato cheha avuto un momento difficile alla fine con un acceleratore rotto, rifiutandosi di alzarsi completamente e continuando a spingere la sua macchina in curva. In quella situazione Sainz ...

