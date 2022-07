Gas | Le Maire | scenario stop totale Russia il più probabile

Pubblicità

Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ritiene "il taglio totale delle forniture di gas dalla Russia", "lo scenario più probabile oggi". Come riporta la Bloomberg il ministro, al forum di Aix en Provence, ha affermato che in Europa "occorre essere preparati per una sospensione delle forniture del gas russo, che rimane ad oggi lo scenario più probabile".