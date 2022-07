Bolsonaro | Brasile è per la vita e contro l' ideologia di genere

(Di domenica 10 luglio 2022) Migliaia di persone si sono radunate a San Paolo inper partecipare alla 30esima edizione della "Marcia per Gesù", per celebrare il "Corpus Domini" (Corpo di Cristo), una delle più importanti ...

Agenzia askanews

Presente anche il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che nel corso del suo intervento si è espresso contro l'aborto e l'ideologia dei genere. "Il Brasile è un paese che difende la vita dalla ..." Roma, 10 lug. (askanews) - Migliaia di persone si sono radunate a San Paolo in Brasile per partecipare alla 30esima edizione della 'Marcia per Gesù'. La deforestazione dell'Amazonia continua senza sosta: nei primi sei mesi di questo anno è stato registrato un nuovo record con quasi 4000 chilometri quadrati di foresta persa. Secondo i dati forniti d ...