Uomini e Donne Vip, spunta la seconda tronista: arriva dall’Isola dei Famosi (Di sabato 9 luglio 2022) Sembra ormai certo che nella seconda parte della nuova stagione di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per la tanto agognata versione vip. L’introduzione della variante arriverà solo verso il mese di marzo e dovrebbe vedere tre tronisti. Al momento sono già due ad essere accostate alla poltrona rossa, l’ultima proprio in queste ore. Si tratterebbe di un’ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, attualmente single e in cerca dell’amore. Uomini e Donne Vip: svelata la seconda tronista? Stando a quanto rivelato dagli esperti, la versione vip di Uomini e Donne farà il suo debutto a marzo 2023. Cambierà poco rispetto al trono tradizionale, l’unica eccezione saranno appunto i protagonisti che avranno esperienze ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) Sembra ormai certo che nellaparte della nuova stagione dici sarà spazio anche per la tanto agognata versione vip. L’introduzione della variante arriverà solo verso il mese di marzo e dovrebbe vedere tre tronisti. Al momento sono già due ad essere accostate alla poltrona rossa, l’ultima proprio in queste ore. Si tratterebbe di un’ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei, attualmente single e in cerca dell’amore.Vip: svelata la? Stando a quanto rivelato dagli esperti, la versione vip difarà il suo debutto a marzo 2023. Cambierà poco rispetto al trono tradizionale, l’unica eccezione saranno appunto i protagonisti che avranno esperienze ...

Pubblicità

DSantanche : Roma, stazione Termini: due sbandati si affrontano in pieno giorno a colpi di bastoni e pietre tra auto e passanti.… - rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - poliziadistato : #9luglio A Dijon, in Francia, per la #JourneedelaPoliceNationale anche la nostra @lamborghini. Supercar a confronto… - fran_orsini : RT @LucillaMasini: I no-vax invocano il lockdown per i vaccinati. Come quegli uomini che vogliono impedire alle donne di abortire. #Lockdo… - marcocadoni : @Figanghi Ma come fanno gli uomini a sposarsi con le donne ?? -