Ostia, spiagge libere ancora senza bagnini a stagione inoltrata: si attende la disgrazia? (Di sabato 9 luglio 2022) La stagione balneare è iniziata ormai da due mesi e a Ostia, nonostante i proclami, nelle spiagge libere di competenza del Municipio X, non ci sono ancora gli assistenti bagnanti. Problemi documentati nel tempo Della situazione abbiamo già parlato nelle scorse settimane, illustrato, con foto e video girati da Eugenio Landi, cittadino molto attivo sul territorio, come la spiaggia di Ostia Ponente (ma la situazione è la stessa anche a Ostia Levante). Viene testimoniato come non ci sia il servizio di salvataggio. Un lungo tratto di spiaggia libera è completamente lasciato a sé stesso, con il rischio che, se qualcuno dovesse trovarsi in difficoltà in acqua, non avrebbe nessuno in aiuto. Leggi anche: Ostia, cercasi disperatamente bagnini: ...

