Milan, il Real Madrid fissa un prezzo ‘folle’ per Asensio (Di sabato 9 luglio 2022) Marcos Asensio e un futuro ancora tutto da scrivere. L’attaccante spagnolo ha un solo anno di contratto con il Real Madrid e, nonostante... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Marcose un futuro ancora tutto da scrivere. L’attaccante spagnolo ha un solo anno di contratto con ile, nonostante...

Pubblicità

MilanWorldForum : Milan: ecco il prezzo di Asensio. Le news QUI -) - RickyBianchini : RT @RickyBianchini: Realisticamente dove troverebbe spazio @PauDybala_JR? - nei 433 di Barcellona, Real e Liverpool tatticamente no - nei 4… - AAng3l00 : @ascortes97 Cavasinni fa trasparire un tale livello di superiorità quando parla del Milan che manco fosse un tifoso… - Real_jaeflex : RT @acmilan: ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è più importa… - beitbot11 : RT @sportli26181512: Newcastle, sfida al Milan per Asensio: Il Milan segue Marco Asensio ma non è solo: stando al Daily Mail, il Newcastle… -